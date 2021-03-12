被拉上聯合國批判臺的文在寅政府朝鮮人權法. March. 12, 2021 07:31. . 聯合國朝鮮人權特別報告官托馬斯·奧海亞·金塔納10日在聯合國人權理事會發表朝鮮人權報告時表示：“數十年來，朝鮮居民一直遭受國家機構的嚴重人權侵害。韓國應該履行2016年在國會通過的《朝鮮人權法》。”他還批評了《禁止對朝傳單法》，稱“應該降低（韓朝）通信自由的限制”“在和朝鮮談判時，人權問題也應該一並處理”。在韓國國內，與朝鮮相關的《人權法》被撇至一旁，反人權法被強制執行，這一局面在聯合國成為公論化。 該報告是國際社會的當頭棒喝：進入文在寅政府以後，朝鮮人權政策正在急劇後退。《朝鮮人權法》在發起11年之後艱難地在國會通過，但現政府上臺以後的5年裏已經成為一紙空文。在該法律中明示的朝鮮人權基金會，即使在野黨最近推薦理事，敦促其成立，也沒有任何進展。這只能認為是政府和執政黨擱置不理的結果。這與去年韓國政府和執政黨不顧國內外人權團體的反對強行處理《禁止對朝傳單法》形成鮮明對比。因此，我們只能認為，因為《朝鮮人權法》會讓平壤感到不舒服，所以對實行猶豫不決。 韓國政府沒有參加2019年和2020年聯合國朝鮮人權決議案的共同提議。但政府狡辯稱，“一直努力從根本上改善朝鮮居民的人權狀況”。如果政府要用行動而不是口頭來表達對提高朝鮮人權的努力，就必須參與計劃於23日通過的2021年聯合國朝鮮人權決議案的共同提議。 如果韓國政府在朝鮮人權問題上堅持低姿態，可能會與美國拜登政府產生分歧。強調民主、人權等“價值同盟”的拜登政府立刻重返聯合國人權理事會，強調“美國回來了”。人權等普遍價值不能成為妥協的對象。但是，韓國政府的態度是，只要是為了對朝對話，就不會考慮朝鮮人權問題。如此以往，将有可能落入被朝鮮無視、被美國懷疑的窘境。

한국어