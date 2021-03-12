阿斯利康疫苗最快將於下周接種65歲以上人群. March. 12, 2021 07:32. by 柳根炯記者、金素敏記者 noel@donga.com,somin@donga.com. 最早從下周開始，療養醫院和設施內的65歲以上患者和從業人員也將接種阿斯利康的新冠疫苗。為預防接種後出現異常反應，韓國政府開始討論實施“疫苗休假”。 新冠預防接種應對推進團11日表示，將允許給高齡層接種阿斯利康疫苗。韓國國務總理丁世均當天在中央災難安全對策本部會議上表示：“英國公布了充分證明阿斯利康疫苗對老齡層功效的資料。”據此，療養醫院和設施內的65歲以上老人將於3月開始接種。對象約為37.6萬人。由於已經確保了劑量，只要通過同意程序，就可以在下周開始進行。普通高齡人群（約850萬人）的接種將從4月開始。 阿斯利康疫苗除了2月份引進的劑量（78.5萬人份）以外，3月底還將追加引進34.5萬人份（COVAX平臺），從5月最後一周開始到6月為止，將追加引進350萬人份的疫苗。防疫當局將阿斯利康疫苗的第一和第二次接種的間隔從8周至12周調整為10周至12周。這是考慮到世界衛生組織研究結果和供需狀況而采取的措施。世界衛生組織認為，接種間隔越長，效果越好。防疫當局考慮到接種疫苗後出現肌肉痛、發燒等異常癥狀，正在研究將接種後把給予一兩天休假制度化的方案。 與此同時，以“自律和責任”為基礎、把禁止聚集最小化的“保持社交距離改革案”預計將在下半年（7月至12月）適用。中央事故處理本部社會戰略班長孫永來表示：“我們認為，到上半年為止，將精力集中在目前的保持距離體系上，順暢地擴大疫苗接種，是非常重要的。”

한국어