英女王向哈裏王子夫婦伸出“和解之手”. March. 12, 2021 07:32. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 為收拾因揭露英國王室內種族歧視等幕後故事的哈裏王子(37歲)和梅根王妃(40歲)夫婦的美國哥倫比亞廣播公司(CBS)采訪而落入王室的“炸彈”，伊麗莎白二世女王(照片)率先向孫子哈裏王子夫婦伸手示好。 據英國《每日郵報》10日報道，領導王室的女王將在幾天內就這壹事態與居住在美國加利福尼亞的哈裏王子夫婦通電話，以解決矛盾。女王計劃在與哈裏王子夫婦的通話中私下轉達“和解之言(olive branch)”。 女王向白金漢宮的職員們下達了緊急緘口令，要求他們不要公開談論此事。白金漢宮9日在代替伊麗莎白二世女王發表的聲明中表示：“整個家族在得知過去幾年裏哈裏和梅根經歷了非常困難的時間後感到傷心”，“雖然部分回憶可能會有些不同，但大家都很嚴肅地看待此事件，並會將其當作家族私事來處理。” 據悉，女王因哈裏王子夫婦的采訪而受到了很大的沖擊。9日，英國王室專家凱蒂•尼科爾表示：“女王擔心，由於令人震驚的揭露，王室的名聲可能會受到潛在的損害。” 據悉，哈裏王子的父親查爾斯王子和哥哥威廉王子聽到采訪內容後也感到很不舒服。特別是，王室有關人士向《名利場》透露，顧慮哈裏王子的兒子亞齊的膚色而被指名的查爾斯王子，雖然對此事件已有所了解，但從未看過CBS的采訪，今後也不打算去看。據悉，他在得知哈裏王子夫婦的采訪決定後表示“無可奉告”。

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