“外賣的民族”金峰鎮議長向職員和騎士支付1000億韓元私人財產. March. 12, 2021 07:32. by 申東秦 shine@donga.com. “外賣的民族”運營公司優雅兄弟的議長金峰鎮(照片)將出資1000億韓元個人財產，向職員、騎士等4300多人支付股份和獎金。 11日，金議長對職員和騎士等人說：“感謝壹直以來付出的辛勤汗水，我想把我的個人禮物轉達給大家。我想把自己擁有的德國Delivery Hero(DH)的股份送給妳們。” 股票支付對象是截至上月入社的優雅兄弟、優雅青年、海外法人(越南、日本)全體1700多名成員。股票不分級別和成績，按工作時間分級發放。預計每人平均可獲得5000萬韓元。但實際股票將在3年後的2024年發行。因為金議長的股份根據與DH公司的合同，在3年內不能處理。對於2024年以前辭職的情況，也將全部支付股份。 400多名騎士將於下月獲得相當於200萬~500萬韓元的股份。因為DH方面體諒騎手們，說可以與合同無關，直接支付股份。對象是維持1年以上合同，每天配送20件以上，每年配送200天以上的騎士。 而對於不具備獲得股票的情況，對6個月內每月配送400件以上的1390名騎士，將向每人支付100萬韓元的獎金。B超市倉庫職員和合同制職員等830多人也將每人獲得100萬~150萬韓元的獎金。 此前，金議長在上個月加入了“Giving Pledge”，約定將財產的壹半捐贈給社會。據悉，金議長將在本月內與家人壹起前往新加坡，進行外賣的民族亞洲據點“優雅DH亞洲”的設立工作。

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