駐韓美軍司令：“年內大幅加強韓美導彈攔截網”. March. 12, 2021 07:32. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓美聯合司令部司令兼駐韓美軍司令羅伯特·艾布拉姆斯（照片）表示，今年內對朝導彈攔截網將得到全面加強。 美國國務卿安東尼·布林肯和國防部長勞埃德·奧斯汀將同時訪韓（17日），並在5年來首次舉行韓美外交、國防部長（2+2）會談（18日）。分析認為，會談之前的這一表態是在強調，在全力應對朝鮮核和導彈問題的同時，同盟合作在拜登政府對朝、對華政策上的重要性。 艾布拉姆斯當地時間10日出席美國眾議院軍事委員會主辦的視頻聽證會，就應對朝鮮加強導彈力量的問題回答說：“在導彈防禦局正在開發的三種特定能力中，有一種能力已經在韓國得到構建。如果今年內（在韓國）具備其他兩種能力，我們的彈道導彈防禦能力將大幅增強。” 他還表示：“韓美兩國軍隊的聯合導彈防禦能力非常堅固。美國議會對幾年前（駐韓美軍提出的）聯合緊急行動要求（JEON）的支持也非常堅定。”駐韓美軍方面表示：“艾布拉姆斯司令所說的不是部署新的攔截武器，而是指更新目前正在進行的‘薩德’系統。” 駐韓美軍針對“朝鮮版伊斯坎德爾”導彈等打擊韓國的新型武器和“北極星”系列潛射彈道導彈等朝鮮導彈技術的高端化，對慶尚北道星州“薩德”和主要基地的“愛國者（PAC-3 MSE）”攔截系統進行了3個階段的性能改良。艾布拉姆斯提及的“聯合緊急行動要求”可能也是指這項工作。 第一階段的內容是，將“薩德”的發射臺和炮臺（交戰指揮所、雷達等）分開部署後，進行遠程發射，第二階段是利用“薩德”雷達遠程發射“愛國者”導彈。通過這種方式，可以擴大“薩德”和“愛國者”的攔截範圍，並縮短應對時間。第三階段是將攔截高度和射程不同的“薩德”和“愛國者”系統相互聯動，運用為“單一炮臺”。通過綜合運用上、下層防禦網，可以看到解除死角地帶和縮短攔截時間等將攔截效率最大化的效果。 韓國軍方一名相關人士表示：“朝鮮可能會在各種高度混合發射很難攔截的對南打擊新型武器、‘北極星’系列的準中程、‘火星-12’型等中程導彈，因此，為了應對這種情況，將把攔截網變得更加迅速、緊密。”導彈防禦局去年公開的2021財年預算案顯示，升級“薩德”的第一階段工作已於2019年底結束，第二、第三階段工作將於2021年上半年結束。另一名相關人士表示：“艾布拉姆斯司令明確表示今年內將完成‘薩德升級’。” 也有人提出了中國反對的可能性。即，一直主張“薩德”是針對本國的武器並對韓國施加壓力的中國可能會在韓美“2+2會談”即將舉行之際，將駐韓美軍負責人“薩德升級”的發言視為挑釁。 艾布拉姆斯還表示：“2017年以來，韓半島緊張局勢有所緩和，但這並不意味著韓美可以放松警戒態勢。朝鮮持續開發核和尖端導彈，也沒有看到暗示朝鮮政權采取無核化措施的任何跡象。”有人指出，在朝鮮核和導彈高度化的情況下，這實際上是對仍在推進提前移交戰時作戰指揮權的韓國的當頭棒喝。

한국어