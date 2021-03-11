韓美就防衛費分攤額達成一致，今年上漲13.9%，達1.1833萬億韓元. March. 11, 2021 07:25. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韓美兩國就為期6年的《防衛費分攤特別協定》達成了協議，從今年起到2025年的5年裏，韓國為駐韓美軍駐紮而每年負擔的防衛費分攤額上調率，將與韓國政府的國防預算增加率掛鉤。韓美簽署“多年協定”，決定分攤額上漲率不是根據物價上漲率，而是根據韓國國防預算增加率而定，尚屬首次。考慮到韓國政府國防中期計劃（2021年∼2025年)中年均國防開支增加率為6.1%，到2025年為止每年國防開支的上升幅度平均達7.6%，韓國政府的分攤額可能會比現有協定大幅增加。 根據韓國外交部10日公開的第11次《防衛費分攤特別協定》內容，韓美兩國決定2021∼2025年的防衛費分攤額上漲率與上一年度的國防預算增加率相一致，但今年作為例外將上調13.9%。今年的負擔額為1.1833萬億韓元。這是將去年國防預算上漲率（7.4%）和駐韓美軍韓國勞動者勞務費增加額（6.5%）加在一起的數值。明年的上漲率將適用今年國防費增加率5.4%，由韓國負擔1.2471萬億韓元。 在美國特朗普政府時期，去年兩國因存在意見分歧，協議處於空白狀態，防衛費用凍結在2019年的水平，負擔1.0389萬億韓元。外交部高層官員表示：“由此，協定的有效期是2020年∼2025年‘1+5年’方式的6年。”

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