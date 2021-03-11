首爾城市競爭力排名第17位，近5年來大幅下滑. March. 11, 2021 07:25. by 徐東一 dong@donga.com. 分析結果顯示，首爾市城市競爭力排名近5年來大幅下滑。有分析認為，其主要原因是在產業基礎設施、確保人才和民間投資等“有利於企業經營的環境”的項目的評估上，跌幅較大。 全國經濟人聯合會10日表示，對國際管理咨詢公司科爾尼管理咨詢公司發布的《2020全球城市報告書》和日本森紀念財團發表的《世界城市綜合競爭力排名》進行分析的結果顯示，首爾的競爭力正在下降。兩份報告分別是在今年2月和去年12月發表的。 在評價全球城市競爭力的科爾尼全球城市指數（GCI）中，首爾市綜合排名第17位，比2015年（第11位）下降了6個名次，在前30個城市中跌幅最大。排名前五的城市依次為紐約、倫敦、巴黎、東京和北京。 在評價各城市未來增長潛力的科爾尼全球城市展望（GCO）排名中，首爾的跌幅在30個大城市中最大。首爾在2015年排名第12位，但去年下滑至第42位。GCO的排序由經濟（基礎設施、人均國民生產總值等）、革新（民間投資、人均專利）、治理（創業環境等）、個人健康（收入差距、環境水平等）綜合評價後得出。全國經濟人聯合會國際合作室室長金奉萬表示：“這與通過擴大海外直接投資，5年內排名上升41位的阿聯酋的阿布紮比形成鮮明對比。” 在日本森紀念財團城市戰略研究所評估的世界城市競爭力排名（GPCI）中，首爾市在居住和經濟領域的評價分數大幅下滑，綜合排名比2015年（第6位）下滑兩個名次，排在第8位。雖然城市環境、文化等評價項目中的排名有所上升，但是經濟增長率和工資水平、企業親和性環境、市場魅力等經濟領域的排名從第8位（2015年）大幅下滑到了第20位。在評價租金、物價、就業環境的居住項目上，也比2015年（第24位）下滑15名，成為第39位。此外，在全球經營者、高級人才（研究人員）評價城市競爭力的項目上，首爾市在2015年也分別排在第9位和第10位，但2020年分別降至第28位和第29位。

한국어