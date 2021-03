日本學界•市民團體發表聲明批評拉姆塞耶教授的論文. March. 11, 2021 07:25. by 東京=朴亨俊記者 / 金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. 日本學界和市民社會10日首次拿出了批評把日本軍慰安婦規定為“合同的賣淫女”,並在國際社會引起巨大爭議的美國哈佛大學教授馬克•拉姆塞耶的論文的聲明。從日本學者通過個人意見批評問題論文開始,歷史相關團體也開始發出聲音。 運營慰安婦問題學術網站的日本市民團體“為公正而戰(Fight for Justice)”當天聯合歷史學研究會、歷史科學協會、歷史教育者協會,發表了批評拉姆塞耶教授的論文的緊急聲明。擁有2200多名會員的歷史學研究會是日本最大的歷史學團體。這些團體以“批判以新的形式偽裝出現的日本軍慰安婦否定論的日本研究人員•活動家”的名義發表聲明說,“從把慰安婦等同於公娼的拉姆塞耶的論文,在未通過專家審查的情況下出現在學術刊物上這壹點上看,不能不令人震驚。”他們還指出,“先行研究被忽視,而且隨意使用日語文獻,沒有提出準確的根據。” 他們逐條提出了拉姆塞耶教授論文的問題。對於“慰安婦制度是公娼制度的壹環”的拉姆塞耶教授的主張,他們表示,“日本軍慰安婦制度雖然和公娼制度有關系,但並不是相同的”,“與公娼設施不同,慰安所是日軍直接指示、命令設立並管理的。”慰安婦是日軍直接徵募或根據日軍的指示、命令強制招募的。 聲明針對拉姆塞耶教授主張的慰安婦簽訂合同並做事這壹論點,他們批評表示,“公娼制度下合同實際是販賣人口,沒有停業自由這壹點,很多的先行研究和史料已經展示出”,“拉姆塞耶隨意使用文獻,在未提出依據的情況下討論賣淫女是自由合同的主體。”另外他們還指出,問題論文強調慰安婦制度是性奴隸制度,從根本上缺乏女性人權觀點。 同誌社大學教授板垣龍太在記者會上表示:“拉姆塞耶的論文把慰安婦問題視為韓國的問題,內含嫌韓心裏機制”,“雖然有點晚,但理應在日本處理這個問題。”。 “Fight For Justice”等日本市民•學術團體計劃於14日舉行分析並批評拉姆塞耶教授論文問題的網絡研討會等追加活動。

