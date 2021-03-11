谷歌霸道在全球遭遇鐵錘，只有韓國默認不理？. March. 11, 2021 07:25. . 在對谷歌的管制動向擴散到全世界的情況下，美國亞利桑那州眾議院最近通過了禁止谷歌等大型平臺強迫要求特定結算方式的法律。就是說，將阻止谷歌利用壟斷地位，讓手機應用程序開發者使用谷歌的結算系統，然後收取30%手續費的慣例。包括佐治亞、伊利諾斯、明尼蘇達在內，其他一些州也在研究類似的立法。 此前，歐洲正在推進防止谷歌免費利用新聞的法律。此前，谷歌通過新聞報道獲得了巨大的訪問量，但卻不支付使用費，因此一直受到了阻止形成健全輿論的批評。澳大利亞上個月在世界上首次通過了強制平臺企業支付新聞使用費的法律，歐盟和英國、加拿大也在制定類似的法律。谷歌在各國以法律強制執行之前，與包括法國、德國、英國在內的7個國家的500多家媒體簽訂了著作權合約。 韓國也對谷歌的霸道怨聲載道。國內App（應用程序）市場占有率超過60%的谷歌，推出了今年10月把原先只適用於遊戲App的谷歌結算方式義務化擴大到所有內容的方針。如果繼續這樣發展下去，App開發者必然會淪為谷歌的“雇農”，使用費也必然會上漲。國會上提交了阻止這種行為的《防止谷歌霸道法》，但在擔心同美國發生貿易摩擦的聲音下束手無策。美國也推進了類似的立法，因此韓國國會沒有理由猶豫不決。 谷歌唯獨在韓國不支付新聞使用費的情況令人為之氣結。根據報紙法，像Naver或Daum這樣在設有總公司的地區註冊為網絡新聞服務事業者的平臺，可以收取新聞使用費。谷歌2019年向首爾市申請註冊事業單位，但以總公司在美國為由表示拒絕。在沒有國境也能流通新聞的世界上，總部設在哪裏又有什麽關系？假新聞的危害越嚴重，制定優質新聞能獲得正常價值的制度就越重要。韓國媒體應該立刻修改落後於世界變化的《報紙法》，以免成為谷歌的“冤大頭”。

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