春天的到來. March. 11, 2021 07:26. . 藍眼睛的孩子坐在柳條編制的大木椅上。手裏攥著的馬克杯裏插著一根長出新芽的樹枝。孩子身上裹著白色被面，頭發亂蓬蓬的。也許是剛從床上起來吧。從題目來看，孩子正從病中康復。 畫這幅畫的海倫·謝夫貝克是19世紀代表芬蘭的女畫家。她在貧窮的環境中長大，但憑借出眾的才能，11歲時獲得獎學金，進入芬蘭美術學院正式學習美術。這幅畫是她26歲時畫的，當時她正在英國西南部的康沃爾地區過冬。康沃爾以美麗的海濱和溫暖的陽光而出名，自古以來就是深受畫家喜愛的旅遊勝地。 這幅畫是在她在漫長的冬天過去、春天來臨之時畫的。畫中的模特是附近學校的小學生。因為短發和深色的衣服，看上去像個男孩，其實是個女孩。雖然是學校老師難以承受的充滿活力的孩子，但畫家還是按照圖畫的意圖，將生病的孩子表現得淋漓盡致。透過窗戶進來的明亮陽光和樹枝上的新芽是春天的象征，暗示著孩子會重新變得健康。 事實上，這幅畫投射了畫家痛苦的經歷。謝夫貝克4歲時在臺階上摔倒，受了重傷，但由於貧困，沒有及時接受治療，因此一直用不方便的腿生活，這對她來說是一生的情結。而且，她畫這幅畫的時候，正從離婚的傷痛中恢復。正因為如此，這幅畫中包含了想要從身體和心靈的傷痛中恢復過來的畫家的意誌。 希望結束嚴酷的冬天、迎接春天的，哪是畫家獨自一人的心願？傳達春天到來和希望的這幅畫在完成當年的巴黎沙龍展上展出，受到了好評，在芬蘭展出後，收藏在國立雅典美術館。對於默默忍受貧窮、殘疾、愛情傷痛的畫家來說，這應該是春天給她的最好禮物。

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