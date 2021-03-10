朝鮮南浦煤炭港時隔6個月發現大型船舶. March. 10, 2021 07:31. by 權五赫 hyuk@donga.com. 經確認，出入朝鮮平安南道南浦市煤炭港的船舶活動最近重新啟動。據“美國之音”9日報道，對上個月8日拍攝的衛星照片進行分析的結果，在南浦煤炭港發現了一艘長約150米的大型船舶。這是自去年8月受新冠疫情的影響，船舶運航被中斷之後，首次確認大型船舶的動向。 “美國之音”報道，至少有8艘船在從上個月8日至本月7日的一個月時間裏出入港口。據說，這些船只在船艙裏裝滿了疑似煤炭的黑色物體，而且在港口地面很容易看到煤炭運輸留下的痕跡。最近，南浦附近的大安郡煤炭港也恢復了船舶活動。 去年南浦港等地的船舶運航被中斷之後，專家們提出了集中暴雨和臺風導致礦山遭受浸水損害、挖掘活動被中斷的可能性。此次恢復船只運航表明，朝鮮結束水災修復工作，重新開始走私煤炭。雖然根據聯合國安理會的對朝制裁，朝鮮被禁止出口煤炭，但是朝鮮一直在走私。

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