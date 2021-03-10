海外股票投資創歷史最高紀錄，現在是防範利率、油價暴漲的時候了. March. 10, 2021 07:31. . 韓國銀行昨天表示，韓國人對海外股票的投資在1月份一個月裏增加95.5億美元，單月增幅創下歷史新高。海外股票投資連續17個月增加，但增加金額的一半以上都是個人投資。隨著美國利率和國際油價上漲，海外股市的變動性不斷增大，韓國銀行警告個人對海外股票進行過度投資。 沒有理由否定個人對海外股票的投資。在低利率時代，尋找更高收益率是自然而然的潮流。去年，隨著美國股價暴漲，韓國機構和個人通過海外投資獲得了約62萬億韓元的評價差價。但今年，利率、油價、匯率等圍繞全球股市的變數猶如地雷陣一般增加。也就是說，信息和資金不足的個人盲目投資太危險。 當地時間8日，隨著10年期美國國債利率升至1.59%，以技術股為中心，股價暴跌。當天，在倫敦國際期貨交易所，布蘭特油的價格時隔1年10個月首次突破了每桶70美元。韓元兌美元的匯率也一再暴跌，超過了1140韓元。隨著美國開始扶持經濟，對物價持續上漲的通貨膨脹的憂慮正在擴大。再加上物價指標——油價的上漲，證券市場的環境可謂是如履薄冰。 在這種情況下，個人投資仍然暢通無阻。去年，家庭負債增加到1726萬億韓元，創下歷史最高紀錄，而個人對海外股票的投資與前一年相比增加了9倍。我們應該看到，借債投資的人不在少數。今年投資特斯拉、遊戲驛站等短期暴漲暴跌的股票也是令人擔憂的問題。因為特斯拉創始人埃倫·馬斯克的一句話，荒唐的公司股價竟然上漲數十倍，足以顯示美國股市環境的投機性，對此也應該提高警惕。 對海外股票投資構成威脅的是物價長期上漲的通貨膨脹。在這種情況下，上調利率將不可避免，很容易導致股價暴跌。問題是，連同美國政界和金融當局出現意見分歧，經濟前景並不明朗。個人投資者要銘記海外股票投資的危險性比任何時候都要大的這一點，並要克制為氣氛所裹挟的投資。

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