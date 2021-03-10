紐約州長庫莫的政治生命掌握在韓裔律師手中. March. 10, 2021 07:32. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美國紐約州州長安德魯•庫莫(64歲)涉嫌多起性騷擾醜聞，相關調查將交由美國聯邦檢察官出身的韓裔律師負責。據外電報道，壹度被稱為新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)“防疫英雄”、成為民主黨有力大選候選人的庫莫州長的政治生命現在掌握在韓國籍律師手中。 8日(當地時間)，據美國《紐約時報》(NYT)等媒體報道，紐約州司法部長兼檢察總長勒蒂莎•詹姆斯宣布，任命律師Joon Kim(金俊賢•50歲•照片)和律師安妮•克拉克為獨立調查庫莫事件的負責人。庫莫州長當初表示要在自己組建的獨立調查委員會接受調查。但詹姆斯部長拒絕了這壹要求，將調查交給了金律師。民主黨內的大人物、現任州長成為調查對象，因此，這是為了確保調查的獨立性而采取的措施。 金律師1971年出生於美國洛杉磯，是韓裔第2代，1996年畢業於哈佛大學法學專門研究生院。2000年他被任命為紐約南部地方檢察廳聯邦檢察官，2006年轉到律師事務所，2013年重返檢察機關。2017年3月，時任紐約南部地檢署長的弗裏特•巴拉拉被解職後，第二年金律師擔任代理檢察長，指揮了220多名檢察機關人員。據美國法務部透露，金律師在殺人、洗錢、毒品交易、恐怖主義等多個領域積累了調查經驗，還與美國國內的黑手黨組織和罪犯展開鬥爭，起訴了組織頭目。從2018年開始，他再次以律師的身份活動。美聯社給他的評語是“細致而幽默”。 金律師8日通過聲明表示：“(此次事件)是要求徹底、公正調查的深重的嫌疑。”他在擔任聯邦檢察官時期，曾以受賄嫌疑起訴了庫莫州長的親信約瑟夫•費爾科科。到目前為止，揭露庫莫州長性醜聞的女性共有5人。

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