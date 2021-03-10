林孝俊代表中國參加冬奧會或將化為泡沫. March. 10, 2021 07:32. by 黃奎引 kini@donga.com. 為出戰2022年北京冬季奧運會而選擇中國國籍的林孝俊(Lin Xiaojun•25歲•照片)或將難以代表中國參加冬奧會。這是因為沒有熟悉相關規定。 國際奧委會(IOC)奧林匹克憲章第41條第2項規定，如果更換國籍的選手想要代表新入籍的國家參加冬奧會，必須間隔他上壹次代表原國家參加國際性賽事至少三年。林孝俊在2019年3月10日作為韓國代表參加了2018~2019國際滑冰聯盟(ISU)世界短道速滑錦標賽。北京奧運會將於明年2月4日拉開帷幕，20日落下帷幕。如果北京冬奧會正常舉行的話，林孝俊將因壹個月的時間差而失去奧運會參賽資格。 但是，依據該條款，如果兩國的國家奧林匹克委員會(NOC)同意的話，相關選手無須等3年就可以身穿其他國家代表隊戰袍出戰奧運會。在韓國，大韓體育會負責國家奧委會的相關工作。大韓體育會相關人士9日表示：“目前中國國家隊選拔賽尚未舉行，不便公開發表意見。但考慮到此事對韓國代表隊產生的影響和社會情緒，很難允許這樣的結果。” 但是，IOC曾有過在奧運會開幕之前批準更改國籍的先例，因此對林孝俊來說，並不是所有的道路都完全被堵住。 林孝俊在2019年因涉嫌強制猥褻國家隊後輩而被大韓冰上競技聯盟停止1年選手資格後，在運動員生涯中遇到了困難，最終他於去年年末辦理了中國特別入籍手續。

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