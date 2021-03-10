美國國債利率暴漲沖擊，國內股市動蕩. March. 10, 2021 07:32. by 朴熙昌記者•申智桓記者 ramblas@donga.com,jhshin93@donga.com. 受美國國債上升的影響，韓國綜合股價指數(KOSPI)盤中跌至年中最低值等，連續4個交易日走低。創業板高斯達克(KOSDAQ)在3個多月後跌破了900點大關。由於國債利率暴漲觸發的“利率發作”，世界金融市場的不穩定性正在增大。 9日，韓國綜合股價指數比前壹天下跌19.99點(0.67%)，以2,976.12收盤。盤中下跌壹度超過2%，跌至今年1月以來的最低值2,929.36，但到了下午，下跌幅度有所減少。KOSPI指數從4日開始連日下跌，在4天內下跌106.87點，連續兩天徘徊在3000點以下。高斯達克也以896.36點收盤，自去年12月2日後首次跌破900點。 韓元對美元的匯率也收盤於1140.3韓元，達到5個月以來的最高值，加速了外國投資者拋售的勢頭。當天外國人拋售6486億韓元，連續5個交易日進行了拋售。 當天股市下跌主要是因為前壹天美國國債10年期利率調整為年1.60%。今年以來，美國國債利率上升了0.67個百分點。當天，在首爾債券市場，10年期國庫券利率也比前壹個交易日上漲0.006個百分點，以2.034%的年利率收盤。10年期國庫券利率在前壹天時隔2年後首次超過了2%。

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