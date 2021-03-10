高收入層課外輔導費每月花費50萬韓元，低收入層每月花費10萬韓元. March. 10, 2021 07:32. by 崔예나 yena@donga.com. 去年，在新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的情況下，參與課外輔導的學生們每月花費的(在正式學費和學校教育之外支出的)課外輔導費用創下了調查以來的最高值。高收入層和低收入層的課外輔導費支出差距擴大至5倍等，“新冠病毒教育差距”成為現實的憂慮正在增大。 9日，據教育部與統計廳發表的《2020年小學、初中、高中課外輔導費調查結果》顯示，去年參加課外輔導的學生人均課外輔導費支出為43.4萬韓元，比2019年(43.3萬韓元)增加了1000韓元。 這是2007年開始調查以來的最高值。特別是高中生和初中生的月平均課外輔導費達到了64萬韓元(比去年增加5.2%)和49.2萬韓元(2.5%)。 特別是去年的總課外輔導費為9.3萬億韓元，比2019年(10.5萬億韓元)減少了11.8%。有分析認為，雖然接受課外輔導的學生人數有所減少，但接受課外輔導的學生平均課外輔導費用卻有所增加。家庭收入超過800萬韓元的學生每月平均每人使用50.4萬韓元作為課外輔導費。相反，收入不足200萬韓元的家庭人均只花費了9.9萬韓元。 教育界出現了擔憂的聲音。全國教職員工會批判說：“教育當局去年除了高考延期之外，沒有采取任何措施，學生們就奔向了私人教育機構。”

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