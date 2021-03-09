雲門寺和花郎的誕生. March. 09, 2021 07:18. . 位於慶北清道郡的雲門寺是新羅時代建造的歷史悠久的寺廟。目前作為尼姑專門講院，坐落著雲門僧伽大學，保持著雄壯而又肅穆的氣氛。 雲門寺長久以來一直是軍事要地。三國時代，這裏曾有5座寺廟，圓光法師對貴山和帚項下世俗五戒的加悉寺即為其中之一。雲門寺這個名字是高麗太祖王建所賜。王建在雲門寺以北的聞慶-晉威-青松地區與後百濟的甄萱進行了多次血戰。這時，後方的雲門寺勢力似乎支援了王建。 高麗末期，金沙彌和孝心之亂爆發的地方也是這裏，大韓帝國末期義兵抗爭時期，崔世允義陣的地區分隊被設置在雲門寺。1908年，權柄淏部隊也潛伏在雲門山活動。雲門寺所在的迦智山位於慶州-蔚山-大邱-慶山地區之間。這裏是連接兩個區域的要地，而且層巒疊嶂，為防禦戰和遊擊戰提供了非常有利的地形。 圓光的世俗五戒中存在“臨戰無退”的說法，此前只是認為貴山和帚項是花郎、武士所致。但從這裏的地形看，讓人覺得還有更高的意義。在三國進入戰爭時期的時候，這裏可以成為新羅的前進基地，也可以成為最後的防線。圓光在這裏停留，花郎道在這裏誕生，並不是偶然。 花郎道為新羅的戰爭做出了巨大貢獻。從表面上看，“臨戰無退”的戒律發揮了很大作用，但真正的功能是擴張了所謂骨品制這一閉塞的政治體制的外延。但是新羅成功後，花郎道被鏟除。原因是兩者之一。因為是花郎道失去了初心或新羅的真骨勢力放棄了花郎道。無論是哪一方面，教訓都是相同的。因為他們忘記了掌權者的貪欲給自己帶來權力的原因。權力的車輪何時才能掙脫輪回的枷鎖？

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