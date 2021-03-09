因新冠疫情和僵化的就業市場而變得越來越窄的就業之門. March. 09, 2021 07:18. . 據悉，在國內10家大企業中，有6家今年上半年沒有招聘新職員或根本沒有制定計劃。去年公共企業等公共機關新聘用的青年人力比前一年減少了20.5%，預計今年的情況也不會好轉。進入第二年的新冠“大流行”給青年求職者帶來了極大的就業寒流，春天離他們仍然很遠。 韓國經濟研究院以銷售額500強企業為對象進行了調查，結果顯示，上半年聘用計劃為“0人”的企業達17.3%，未制定聘用計劃的企業達46.3%。在沒有新雇用人員或沒有比去年增加雇用規模的企業中，一半（51.1%）認為“國內外經濟、景氣不振”，但也有不少企業認為，原因是雇用不靈活（12.8%）和人工費用負擔增加（8.5%）。 即使景氣不振是外部因素，但雇傭不靈活和人工費用負擔增加是現政府親勞動政策、收入主導增長政策的直接結果。在經濟合作與發展組織成員國中處於最低水平的韓國的勞動靈活性因通過《工會三法》，預計將進一步惡化。去年拿不到最低工資的工人比率為15.6%，不到5人的企業中的比例為36.3%。部分人可能是因為道德敗壞的業主，但也就是說，不能承受3年內上漲32.8%的企業經營者和私營業者也很多。 公共機關減少聘用，等於是根據文在寅總統的指示，“公共部門非正規職歸零”開始時就已預告。由於正規職的增加，組織臃腫的公共企業不願雇用青年。除三星、SK集團以外的大企業取消了大學畢業生公開招聘，但除了“隨時聘用更有效果”的表面理由以外，還因為各種企業限制政策要看政府臉色。在這種情況下，一眼就能看穿聘用規模，也是一大負擔。 本月初，政府計劃投入追加1.5萬億韓元的5.9萬億韓元財政預算，創造104萬個以上的青年工作崗位。雖然這對改善雇傭統計有幫助，但大部分都是和青年們希望的就業崗位相距甚遠的“掙零花錢的兼職”。為了改善雇傭情況，重要的是創造民間企業積極參與雇傭活動的條件。最重要的是，政府應傾聽因《工會三法》等法律對創造工作崗位造成更大負擔的企業的補充立法呼籲。

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