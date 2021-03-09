韓美防衛費協商達成協議…距拜登就任僅過去46天. March. 09, 2021 07:18. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 韓國和美國7日(當地時間)就陷入膠著狀態的防衛費分攤額問題達成了協議。這距離拜登美國政府闡明恢復同盟的方針並就任僅過去46天。 韓國外交部當天表示：“韓美兩國談判代表為簽署防衛費分攤額特別協定(SMA)，以此前的討論為基礎進行了磋商，結果達成了原則性協議。”美國國務部當天也表示：“很高興與我們的同盟就加強共同防衛的SMA文本達成協議。”雙方沒有透露具體的協議金額和期限等。考慮到期間的協商趨勢和時間等，預計不會脫離去年4月兩國暫時達成協議的“13%增額案”。據悉，當時雙方就韓國第壹年增加13%的分攤額，之後每年通過追加上調，在第5年達到當時美方要求的13億美元的方案達成了共識。《華爾街日報》7日援引壹位外交官的話報道說：“新協議將持續到2025年”，並表示協議期限為5年。考慮到去年因未能達成協議而處於空白狀態的情況，這實際上是壹份6年的協議。

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