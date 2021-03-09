去年未拿到最低工資的勞動者319萬人，創歷史新高. March. 09, 2021 07:19. by 徐東一 dong@donga.com. 一項調查結果顯示，去年工資低於最低工資水平的勞動者達319萬人。這相當於全體勞動者的15.6%，相當於每100名拿工資幹活的人中間，有15人沒有拿到法定最低工資（每小時8590韓元）。特別是在農林漁業、住宿、飲食業領域，有一半左右的勞動者沒有拿到最低工資。 韓國經營者總協會8日發表的《2020年最低工資不滿率分析結果》顯示，去年沒有拿到最低工資的勞動者比率為15.6%，低於2019年（16.5%），排在歷史第二位。國內最低工資不滿率在2018年（15.5%）首次突破15%後，連續3年維持在15%以上。 韓國經營者總協會分析說，最低工資不滿率提高的原因，是最低工資大幅上漲，高於經濟水平。分析認為，去年韓國的最低工資與中等工資（以金額為序羅列全體勞動者工資時的中間收入）相比達到62.4%，在美國、日本、德國等七國集團國家中最高。韓國經營者總協會方面表示：“2018年至2020年的最低工資累計上漲率（32.8%）也是七國集團國家的1.4至8.2倍。” 據調查，工作場所規模越小，拿不到最低工資的勞動者所占的比重就越高。5人以下工作單位的最低工資不滿率為36.3%，與300人以上工作單位（2.6%）差距較大。各行業之間的差距也很大。農林漁業、住宿、飲食業的最低薪金不滿率分別為51.3%和42.6%，將近一半水平，但信息通信業（2.2%）、金融及保險業（6.1%）的不滿率則較低。 韓國經營者總協會經濟調查本部長河相佑表示：“農林漁業、住宿、餐飲業等部分行業的法定最低工資實際上無法發揮作用。這一結果顯示，韓國勞動市場能夠達到法定最低工資水平的現實能力已經達到了極限。考慮到不同行業千差萬別的經營環境，有必要實行最低工資區分制度。”韓國經營者總協會還主張，由於去年發生新冠疫情而陷入困境的小工商業者不斷增加，因此，需要很長一段時間的最低工資穩定。

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