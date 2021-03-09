OTT版圖變大，大片在線同步上映. March. 09, 2021 07:18. by 金哉希 jetti@donga.com. 進入今年以來，在線視頻服務(OTT)企業的角逐戰全面展開。投入165億韓元制作費的孔劉、朴寶劍主演的大片《西服》4月15日在韓國電影中歷史上首次在劇場和OTT Tving上同步上映就是代表性的例子。雖然有判斷認為，受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，僅在影院上映時很難超過損益臨界點(326萬人)，但分析認為，這是CJ ENM為培養自家公司OTT Tving而做出的選擇。在Netflix占據優勢的情況下，面對“迪士尼+”的年內登陸，Tving和蘋果等正把生死存亡的賭註放在原創內容的供需上。 Netflix獨家提供奉俊昊導演的《玉子》後，曾有過停滯不前的訂閱者大幅增加的先例。Tving也計劃在今後3年內投資4000億韓元，增加原創內容，確保訂閱者。CJ ENM電影事業本部宣傳組長全成坤表示：“考慮到劇場觀眾減少、OTT中心的收視模式變化，充分認識到電影公開方式多樣化的必要性。根據今後的情況，將決定下壹部作品的上映方式。” 在OTT和劇場同時公開新作是好萊塢內容企業從去年開始選擇的“雙軌”戰略。華納兄弟表示，繼去年《神奇女俠1984》在自家公司OTT HBO Max和劇場同時公開後，今年公司的17部新作都將在劇場和HBO Max同時公開。迪士尼也在迪士尼+和電影院同時公開了新動畫片《瑞亞和最後壹條龍》。 海外OTT企業在推出韓國服務之前，正在投入韓國語內容制作。蘋果OTT“蘋果TV+”與韓國演員及導演陸續簽訂了合約。蘋果TV+的首部韓語原創節目是金知雲導演執導的6集電視劇《Dr.Brain》。預計將於今年年末公開。蘋果TV+由韓美日共同制作的8集電視劇《Pachinko》中，以憑借《米納裏/Minari》構築海外粉絲群的尹汝貞為首的李敏鎬等多名韓國演員出演。 國內OTT占有率排名第壹的Netflix通過大規模投資鞏固了“第壹的位置”。據尼爾森韓國公司透露，去年OTT月平均國內凈用戶數Netflix為637.5萬人，比本土OTT前2大公司Wave(344.2萬人)和Tving(241萬人)的總和還要多。僅在今年，Netflix就將投資5500億韓元制作韓國原創內容。某電影制作公司代表表示：“Netflix不僅在韓國站穩了第壹的位置，而且進行了其他文化資訊企業無法比擬的巨大投資。如果從個人訂閱的OTT數量平均2、3個來看，除Netflix外，其他OTT企業為了壹兩個位置將展開激烈競爭。”

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