托特納姆熱刺隊孫興慜和凱恩合作攻入EPL單賽季最多進球. March. 09, 2021 07:19. by 李元洪 bluesky@donga.com. 向著“歷代最強二人組”前進。托特納姆熱刺隊的前場搭檔孫興慜(29歲)和哈裏•凱恩(28歲)合作攻入了英超(EPL)單賽季歷史最多進球。 8日，孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的2020~2021賽季英超第27輪主場比賽中，在3比1領先的下半場第31分鐘幫助凱恩頭球破門，為球隊4比1獲勝助了壹臂之力。至此，孫興慜和凱恩在本賽季EPL中合作攻入14球(孫興慜9球，凱恩5球)，時隔26年再次刷新了1994~1995賽季在布萊克本隊壹起效力並合作攻入13球的阿蘭•希勒和克裏斯•薩頓組合的記錄。 孫興慜和凱恩在EPL共攻入34球，距離切爾西著名搭檔弗蘭克•蘭帕德和迪迪埃•德羅巴創下的EPL最多合作進球(36)記錄僅差2球。這壹數據比歷史第三名塞爾吉奧•阿奎羅-大衛•席爾瓦(曼徹斯特城)的29粒進球多5球。 孫興慜和凱恩在1月2日與利茲聯隊的英超第17輪比賽中攻入第13粒進球，追平了希勒-薩頓組合的紀錄，但凱恩之後因腳踝受傷缺席了21~22輪的比賽，暫時止步不前。但是隨著凱恩的回歸，氣氛再次活躍起來。由於熱刺隊還剩下11場英超比賽，因此兩位球員在本賽季達成最多合作進球紀錄的可能性非常高。 在托特納姆熱刺隊，凱恩擔任前鋒，孫興慜擔任邊鋒的情況較多。為了防止從邊路滲入中路的孫興慜的有威脅的進攻，凱恩可以利用對方中路防守分散的機會，相反，孫興慜也可以利用凱恩帶走對方中後衛後出現的空檔。能夠快速突破空檔的孫興慜的速度和不會輕易輸給防守隊員的凱恩的身體對抗能力，正在進壹步提高這種效果。雖然是中場球員，但具備出色的進攻能力和傳球能力的蘭帕德和身體對抗和射門能力較好的前鋒德羅巴的組合也充分利用了彼此創造的空間，產生了協同效果。 憑借當天加雷斯•貝爾和凱恩各攻入兩球的大勝，托特納姆熱刺隊取得了聯賽三連勝，躍升至積分榜第6位。本賽季各項賽事共攻入18球、助攻16次的孫興慜在英超聯賽中攻入13球(並列聯賽射手榜第4位)、助攻9次(第5位)。如果孫興慜在聯賽中再追加1次助攻，他將成為熱刺隊球員中第壹個連續兩個賽季加入“10(進球)-10(助攻)俱樂部”的球員。凱恩目前攻入16球(並列聯賽射手榜第2位)、助攻13次(聯賽第1位)。

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