1月飯桌物價上漲6.5%，上漲率居OECD第4位. March. 09, 2021 07:19. by 世宗=南建宇記者 woo@donga.com. 今年1月，韓國的“飯桌物價”在經濟合作與發展組織(OECD)會員國中排名第四。在春節來臨的上個月，上漲率創下了9年零6個月以來的最高值。 8日，據OECD的《每月食品及非酒類飲料物價上漲率》顯示，韓國今年1月飯桌物價同比上漲6.5%，在OECD37個成員國中排名第四。漲幅高於韓國的有土耳其(18.1%)、智利(7.8%)、冰島(6.7%)。 上個月則進壹步上漲。國內食品及非酒類飲料的物價同比上漲了9.7%。這是自2011年8月(11.2%)以後9年零6個月以來的最高值。大部分會員國都沒有統計上個月的飯桌物價上漲率，如果考慮到1月份位居第三的冰島2月份的上漲率是6.4%，預計2月份韓國的排名還會繼續上升。據分析，雖然飯桌物價因氣象惡化、高致病性禽流感(AI)擴散而供應減少，但由於新型冠狀病毒肺炎疫情的擴散，“家常飯”需求增大，再加上節日消費增加，結果出現大幅上漲。根據統計廳的消費者物價動向，上個月水果、蔬菜、肉、魚等農畜水產品價格與去年同期相比上漲了16.2%，這是自2011年2月(17.1%)以後10年來的最大漲幅。 漢陽大學經濟學系教授河俊京表示：“氣候條件惡化或AI擴散等是暫時減少供給的因素，因此很難認為今後物價會繼續上漲”，“通貨膨脹將在人工費上升時正式啟動。現在雇傭市場狀況不好，人工費沒有上升，現在還不是擔憂的階段。”

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