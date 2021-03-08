“韓國戰爭耶穌”隨軍神父卡龐時隔70年回到家人懷抱. March. 08, 2021 07:26. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 在六二五戰爭中，他為不分我軍和敵軍而死去的士兵獻身，被稱為“韓國戰爭耶穌”，但在俘虜收容所中死亡的美國隨軍神父埃米爾•卡龐(1916~1951年)的遺骸在70多年後終於被確認。 據《華盛頓郵報》等媒體報道，美國國防部下屬的戰俘•失蹤者確認局(DPAA)5日(當地時間)表示，通過牙齒記錄、DNA對照等最終確認了卡龐神父的身份。卡龐神父的遺體被埋葬在埋葬約650名身份不明的六二五戰爭陣亡者的夏威夷國立太平洋紀念墓地。美國當局從2019年開始進行這些人的身份確認。 卡龐神父1916年出生於捷克移民後裔家庭，1940年接受了司祭品。他曾在第二次世界大戰中服役，1950年被派往韓國。他在給吉普車蓋上毛毯的臨時祭壇上做彌撒，用木頭和稻草做戰壕，讓傷兵躲避等，起到了隨軍神父以上的作用。 同年11月，他的部隊在鹹鏡南道元山被中共軍包圍。雖然下達了撤退命令，但他甘願被俘，與傷員壹起留了下來。在炮彈亂飛的敵陣中照顧受傷士兵，並為士兵們的最後壹刻進行了臨終祈禱。在當時的戰鬥中幸存下來的赫伯特•米勒回憶說：“他推開中共軍的槍口，把我背了起來”，“自己得以幸存是因為卡龐神父。神父還幫助了敵軍中共軍的負傷者。” 被俘的卡龐神父被關押在平安北道碧潼的俘虜收容所。他為了挨餓的士兵，從中共軍倉庫偷食物出來分發給士兵。他拜托收容所的職員把自己的手表換成毛毯，然後剪掉毛毯，給同事們做襪子。由於惡劣的收容所環境，卡龐神父患上了肺炎，於1951年5月離開人世。當時他留下遺產表示，“不用為我哭。我會去自己壹直想去的地方，如果到了那裏，我會為大家祈禱。” 在米勒等幸存士兵的證言下，1954年出版了講述他犧牲的《隨軍神父卡龐的故事》。在韓國，1956年當時還是神學生的紅衣主教鄭鎮碩(90歲)出版了翻譯版。1993年羅馬教皇廳任命卡龐神父為“天主之仆”，這是推舉卡龐神父為聖人的第壹階段。2013年美國前總統巴拉克•奧巴馬也授予他最高軍功章“名譽勛章”。

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