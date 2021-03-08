因朝鮮的威脅而連續3年沒有野外機動演習的韓美聯合軍演. March. 08, 2021 07:26. . 自美國拜登政府上臺以來首次進行的韓美聯合軍事演習——聯合指揮所演習將從8日開始，為期9天。韓國軍方的解釋是，演習規模已經最小化，沒有野外機動演習，只是以電腦模擬方式進行。關於旨在移交戰時作戰指揮權的未來聯合司令部的完全運營能力檢驗，也被排除在此次之外。 韓美聯合軍事演習規模逐漸縮小，而且變成“戰爭遊戲”形式，這是因為考慮到防止新冠疫情擴散。從上個月開始，在聯合參謀本部發現了3名新冠確診者，韓國國內每天都有400多名確診者。當前的情況是，美軍兵力增援，難以實施機動演習。朝鮮國務委員會委員長金正恩1月主張“強有力的善對善”原則，要求中斷韓美聯合軍事演習，也產生了一定的影響。作為拜登政府，在準備新的對朝接近法的情況下，有必要對對朝狀況進行管理。 盡管如此，韓美內外對縮小實施此次軍事演習的憂慮之聲仍在高漲。最重要的是，自開始進行朝美對話的2018年以後的三年時間裏，韓國軍隊和美軍的實際兵力和裝備運轉的大規模聯合演習實際上已全面停止。僅憑電腦模擬演習，很難培養實際作戰兵力面對的地形、環境等變數的應對能力。在極度的壓迫感和不安感中執行的實戰能力已經生銹。此前，預備役將軍團體星友會曾表示：“大韓民國生存的安全裝置是韓美同盟，其核心是聯合軍事演習。”要求恢復正常演習也是出於上述原因。 韓美聯合軍演延期或縮小期間，朝鮮也沒有發射中遠程導彈，韓半島狀況得到一定程度上的管理，這也不無關系。但在此期間，確實也有越來越多的人擔心韓美對朝作戰態勢出現致命缺陷。如果韓美兩國對朝作戰能力出現混亂，朝鮮就有可能做出錯誤判斷。今後要仔細研究韓美聯合軍事演習機動演習的重啟或強度等問題，正是因為如此。韓國政府推進的戰時作戰指揮權的移交也是在對朝準備態勢完全確立之後才有可能實現的事情。

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