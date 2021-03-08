完全的樂趣. March. 08, 2021 07:27. . “既然我來了這家醫院，我就不能容忍這種愚蠢的行為。”——韓山李家《重癥外傷中心：黃金時間》 他長期擔任網絡小說編輯。而且，他還是眾多公司職員中的一名。當然也果斷有過幾次離職。理由不明。可能是因為厭倦，也可能是因為自己沒有革新，所以想徹底換個環境。 更換公司後，碰上了命運般的作品。在無數的會議和無數次的郵件中誕生的這部小說已經是第三年連載了。他還擁有出眾的能力、霸氣和領袖魅力。名字叫白江赫，外科醫生。而且還專門做重癥外傷。要救活層出不窮的患者，還要實施醫院內政治。而且，想廣泛宣傳“重癥外傷中心”的想法也很多。 把我代入進去看看。我是專門負責網絡小說的編輯，生活在文字的洪流中，要管理作家，還要培養“系列”這個平臺，不斷重復著和同事們的合作和矛盾。而且，還想把網絡小說的內容打造成主流。 “他幹的事情，我連想都不敢想。”“我輕易完成的，他也做不出來。”完全把我代入，無數次把上面兩句話放入腦海中。最後我還是按照我的方式來改變最喜歡的句子。“既然我來到這個公司，我就不能容忍這種愚蠢的行為。”一想到這些就讓人心驚膽戰。想著對誰都不能說的句子哧哧笑了起來。我也想，跳槽時的心情也是這樣的嗎？而且，在這個過程中會感到“樂趣”。這是戰勝一天的重大禮物。他咧嘴淺笑，再次打開郵箱。堆滿了作家們發來的電子郵件。今天也是抱著希望能給某人帶來“完全的樂趣”的想法開始工作。

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