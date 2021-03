緬甸軍方挖開跆拳道少女的墳墓,似乎是為了偽造死因. March. 08, 2021 07:27. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 19歲的緬甸跆拳道少女查爾申(音譯)身穿寫有“一切都會好起來(Everything will be OK)”的T恤,在示威現場死亡。緬甸軍方日前挖開她的墳墓,給人們帶來沖擊。有分析認為,此舉試圖給頭部中彈死亡的少女編造其他死亡原因,而軍方支持者的“白色恐怖”也在肆虐。 據當地媒體“伊洛瓦底”等報道,軍方5日挖開查爾申的墳墓,實施了檢查。軍人帶著醫療隊到達共同墓地,用槍口威脅墓地職員,並封鎖了入口。戴著護具的醫療人員取出屍體,將磚頭墊在頭部下方,並從屍體上取出小碎片相互展示。查爾申3日在緬甸第二大城市曼德勒的示威現場被槍擊身亡,第二天舉行了葬禮。 據國營電視臺MRTV6日報道,軍方在查爾申的後腦部位發現了某種貫通傷和長1.2厘米、寬0.7厘米大小的鉛碎片。報道稱,“頭後部留下的傷口,不可能是面對查爾申的警察所制造的。鉛的碎片也與警方所使用的實彈屬於不同種類”,聲稱是不希望穩定的人暗殺了查爾申。軍警在此次事件中第一名死者20歲女性妙推推金(音譯)被殺時也表示了相同的觀點。金上個月9日在首都內比都示威現場被子彈擊中頭部,陷入腦死亡狀態,10天後死亡。當時當局表示:“和警察使用的子彈不同。有可能是死於外部勢力使用的武器。” 示威民眾認為,查爾申死於軍警開槍,軍警為了捏造她的死亡原因,故意毀壞了屍體,對此感到憤怒。路透社6日報道說,查爾申的墳墓上抹著新水泥,周圍散落著橡膠靴、手套、手術用外套等物品。 5日,在中部馬圭,25名軍方支持者向國務資政昂山素季領導的民盟馬圭分部部長及其17歲的侄子揮舞兇器,兩人全部喪命。在場的六人也受了重傷。 6日,軍方要求印度送回逃到印度邊境地區米佐拉姆邦的8名警察。軍方還警告這些反對軍事政變並拒絕工作的公務員們說:“如果8日之前不返回工作崗位,就將被解雇。”

