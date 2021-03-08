緬甸軍方挖開跆拳道少女的墳墓，似乎是為了偽造死因. March. 08, 2021 07:27. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 19歲的緬甸跆拳道少女查爾申（音譯）身穿寫有“一切都會好起來（Everything will be OK）”的T恤，在示威現場死亡。緬甸軍方日前挖開她的墳墓，給人們帶來沖擊。有分析認為，此舉試圖給頭部中彈死亡的少女編造其他死亡原因，而軍方支持者的“白色恐怖”也在肆虐。 據當地媒體“伊洛瓦底”等報道，軍方5日挖開查爾申的墳墓，實施了檢查。軍人帶著醫療隊到達共同墓地，用槍口威脅墓地職員，並封鎖了入口。戴著護具的醫療人員取出屍體，將磚頭墊在頭部下方，並從屍體上取出小碎片相互展示。查爾申3日在緬甸第二大城市曼德勒的示威現場被槍擊身亡，第二天舉行了葬禮。 據國營電視臺MRTV6日報道，軍方在查爾申的後腦部位發現了某種貫通傷和長1.2厘米、寬0.7厘米大小的鉛碎片。報道稱，“頭後部留下的傷口，不可能是面對查爾申的警察所制造的。鉛的碎片也與警方所使用的實彈屬於不同種類”，聲稱是不希望穩定的人暗殺了查爾申。軍警在此次事件中第一名死者20歲女性妙推推金（音譯）被殺時也表示了相同的觀點。金上個月9日在首都內比都示威現場被子彈擊中頭部，陷入腦死亡狀態，10天後死亡。當時當局表示：“和警察使用的子彈不同。有可能是死於外部勢力使用的武器。” 示威民眾認為，查爾申死於軍警開槍，軍警為了捏造她的死亡原因，故意毀壞了屍體，對此感到憤怒。路透社6日報道說，查爾申的墳墓上抹著新水泥，周圍散落著橡膠靴、手套、手術用外套等物品。 5日，在中部馬圭，25名軍方支持者向國務資政昂山素季領導的民盟馬圭分部部長及其17歲的侄子揮舞兇器，兩人全部喪命。在場的六人也受了重傷。 6日，軍方要求印度送回逃到印度邊境地區米佐拉姆邦的8名警察。軍方還警告這些反對軍事政變並拒絕工作的公務員們說：“如果8日之前不返回工作崗位，就將被解雇。”

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