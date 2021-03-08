“力拔山”德尚博的逆向思維揮桿，橫穿湖水飛出370碼. March. 08, 2021 07:28. by 姜泓求 windup@donga.com. 站在湖前觀察風向的布賴森•德尚博(28歲•美國•照片)從球具袋中拿出球桿，在數百名觀眾之間爆發出了歡呼聲。呼了壹口氣，用力揮動壹號木。在小球未落地之前，他似乎確信小球已經越過湖面，向天空舉起了雙手。面帶微笑的德尚博從球童蒂姆•塔克爾中接過蛋白質奶昔。壹位觀眾嘖嘖稱奇地說：“球居然沒有被打爆，真神奇。” “怪力長打者”德尚博在5桿洞嘗試了用壹號木直接進攻果嶺。7日，在美國佛羅裏達州奧蘭多灣丘俱樂部(72桿)舉行的美國職業高爾夫(PGA)巡回賽阿諾-帕爾默邀請賽第3輪6號洞(5桿)上，壹號木擊球讓小球足足飛出了370碼(約339米)。空中飛行距離為344碼(約315米)，球速為每小時196英裏(約315公裏)，桿頭速度為137英裏(約220公裏)。德尚博本賽季的壹號木平均飛行距離為323.9碼(約296米)，位居巡回賽所有球員頭名。 雖然球未能登上果嶺，掉進了距離旗桿70碼遠的果嶺前的右側障礙區，但有人稱贊他展現出了怪力的長打。距離555碼的6號洞當天被定為了531碼。這是壹個從發球區到果嶺之間隔著壹片湖泊的左狗腿洞。如果越過湖面，只要超過340碼，就可以直接進攻果嶺。此前，德尚博第1、2輪在該洞選擇了向平坦球道方向開球的穩健戰略。 賽後德尚博心滿意足地表示：“感覺獲得了冠軍。確認球沒有掉進水裏的時候起了壹身雞皮疙瘩。好像展現了粉絲們想要的場面。”此前，在7號洞進行比賽的喬丹•斯皮思(美國)也在湖的對面看著德尚博的球，掩飾不住內心的驚訝之情。 在6號洞以小鳥球收尾的德尚博本輪抓下6支小鳥球，吞下2個柏忌，減少了4桿，取得中間合計低於標準桿10桿共206桿的成績，落後48歲的老將韋斯特伍德1桿，排在並列第2位，有很大機會爭冠。《高爾夫周刊》報道說：“德尚博在最後壹天的6號洞上，似乎不會嘗試開球第壹桿直接進攻果嶺。”

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