韓美聯合軍演8日開始舉行……已連續三年排除野外機動演習. March. 08, 2021 07:28. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 今年的首次韓美聯合軍事演習將從8日到19日舉行，不進行野外機動演習，只進行電腦模擬演習。據悉，考慮到新冠疫情余波和朝鮮抗議並要求中斷聯合演習，今年也大幅縮小了演習規模。從2019年開始的3年時間裏，韓美官兵沒有在野外進行實際演習，只是通過電腦模擬進行了聯合演習，因此有人擔憂，不僅是韓國軍隊，韓美聯合戰鬥準備態勢也正在減弱。 韓國軍聯合參謀本部7日表示：“韓美綜合考慮新冠疫情狀況和維持戰鬥準備態勢、為實現韓半島無核化和和平穩定而進行的外交努力等條件，決定從8日開始實施為期9天的聯合指揮所演習。演習的性質是利用電腦模擬技術進行防禦。”聯合參謀本部有關人士表示：“考慮到新冠疫情，和往年相比，把參加演習的規模最小化了。” 聯合指揮所演習是韓美官兵聚集在特定指揮所，通過電腦畫面觀察模擬進行演習、掌握戰爭執行程序和能力的方式。韓美在2018年舉行韓朝、朝美首腦會晤後，從2019年起廢除了每年3、4月份舉行的“關鍵決斷”（計算機模擬方式）和“鷂鷹”演習（野外機動演習），並將其改為電腦模擬方式的聯合指揮所演習。2018年4月的“鷂鷹”演習是最後一次，此後迄今還沒有進行聯隊級以上的大規模野外機動演習。 此外，旨在檢驗移交戰時作戰指揮權所需的未來聯合司令部運用能力的第二階段（完全運用能力）演習，此次只進行預演。要滿足總共3個階段的未來聯合司令部運營能力檢驗，預計很難在今年內結束。有評價稱，文在寅政府推進的任期內移交戰時作戰指揮權的計劃實際上已經泡湯。

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