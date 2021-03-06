美國副防長提名人：“繼續對朝鮮實施強硬制裁”. March. 06, 2021 07:10. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國國防部負責政策事務的副部長提名人科林·卡爾當地時間4日在參議院軍事委員會提名審議聽證會之前提交的書面答辯書中表示：“為了緩和朝鮮的核擴散威脅，必須繼續推進強力的制裁。”負責政策的副防長是美國國防部第三號人物。 他還就移交戰時作戰指揮權的問題表示：“不能走捷徑。”其要義是，應根據規定的三個階段驗證條件慎重進行。就移交戰時作戰指揮權的條件，卡爾回答說：“移交戰時作戰指揮權基本上應加強我們的聯合防禦態勢。為此提出的條件已經提交給作戰指揮權移交計劃。”他接著強調：“如獲批準，為了確認移交戰時作戰指揮權的所有條件是否都被滿足，我們期待同韓國進行緊密的合作，我們不能選擇捷徑”。 對於駐韓美軍的調整與否，他再次強調了重視同盟價值的拜登政府的基本方針。他解釋說：“對韓國的安全承諾沒有動搖，與相互防衛條約一致。這一承諾不局限於軍隊數量，而是遵循基於共同價值和國民之間紐帶的70年同盟關系。”但是，就駐韓美軍是否會被動員到境外作戰的問題，卡爾表示，“美國應該保持戰略靈活性，以便使我們的軍隊優化來應對威脅”，表明了這種可能性。 他表示：“如獲批準，我將和韓國合作，以應對中國的惡意行為等針對韓半島外部安全的挑戰。”意思是說，美國對中國的牽制需要盟國韓國發揮作用。

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