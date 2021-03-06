美國ITC認定：“SK侵犯LG 22項商業秘密”. March. 06, 2021 07:11. by 郭道英 now@donga.com. 5日，美國國際貿易委員會(ITC)公開了LG能源解決方案公司以SK創新(SK Innovation)為對象向ITC提出的電動汽車電池商業秘密侵害訴訟的最終意見書。ITC表示，SK創新侵犯了LG能源解決方案擁有的22項商業秘密。ITC還補充說，如果沒有這些情報，SK創新很難在十年內自主研發出相關電池技術。 最終意見書詳細記錄了ITC於上月10日(當地時間)對SK創新下達10年內禁止進口判決的背景等。根據意見書，ITC認定了LG提出的△全部工藝 △原材料零部件明細表信息 △陰極•陽極混合及配方等11個領域的22項商業秘密侵害事實。另外，ITC判定表示，在2018年9月大眾汽車訂單競爭中，SK以從LG泄露的競爭價格信息等為基礎，做出了最低價投標。 對於10年的禁止進口期限，ITC舉出了理由，“LG證明SK侵犯商業秘密，可以在10年的時間裏有利地邁出壹大步。”另外，ITC還提到了當地整車業界的責任，“不僅是SK，福特等不顧SK侵犯商業秘密，決定今後持續構建事業關系，這也有過失。” 據悉，LG和SK在最終判決出來後，至今沒有進行為達成協議的接觸。當天，LG能源解決方案公司召開在線記者座談會表示：“SK侵犯商業秘密的行為在開發、生產、營業等所有領域都得到了認定”，“SK應該接受美國政府機關ITC在2年多的時間裏進行調查並聽取各種利害關系者的立場後做出的最終決定，以真誠的態度進行對話。” 相反，SK創新方面表示：“LG和SK的電池開發、制造方式不同，因此並不需要LG的商業秘密。ITC引用侵犯商業秘密的內容，卻沒有提供相關的證據。”SK創新還表示：“ITC的決定沒有充分考慮禁止進口命令等對公共利益產生的影響。計劃在總統研討程序中積極闡明相關疑問，並強烈要求行使否決權。”

한국어