潘基文：“民粹主義者特朗普，只壯大了金正恩的力量”. March. 06, 2021 07:11. by 兪載東 jarrett@donga.com. 前聯合國秘書長潘基文（77歲）通過將於6月發行的回憶錄強烈批評了美國前總統特朗普的外交安保政策。他特別指出，在與朝鮮進行無核化談判的過程中，特朗普的所為只壯大了朝鮮國務委員會委員長金正恩的力量。 據聯合國網絡媒體“Pass Blue”當地時間4日報道，潘基文在自己預定出版的回憶錄《堅決：分裂的世界裏國家的團結》的序言中發表了上述見解。潘基文表示：“民粹主義惡霸（populist bullies）可能是最沒有效率的外交官。以自我為中心的領導人暴露自己的戰略並炫耀自己的成果，這違反了國際外交慣例。”他指出：“特朗普一直向國民承諾，朝鮮會放棄核武器，由此展示了談判對自己是多麽重要，最終壯大了金正恩的力量。” 潘基文還批評特朗普將朝核談判目標從“韓半島無核化”改為“防禦美國本土”。他表示：“美國只考慮朝鮮導彈對北美大陸產生的影響，而沒有考慮對亞洲產生的影響，因此亞洲非常擔心。作為盟國，很難接受這種態度。” 潘基文還對特朗普前政府的“美國優先主義”政策和對伊朗政策提出了強烈譴責。他表示：“國家間的分裂、部分領導人的憎惡修辭、對多邊主義的威脅比任何時候都令人擔憂。”他指出了在巴黎氣候協定、聯合國人權理事會等方面抵制或不遵守承諾的“部分國家”的態度。“Pass Blue”指出，這是指以單邊主義外交路線退出各種國際機構或協議的特朗普前政府。 潘基文還介紹了自己在辭去聯合國秘書長一職後的2017年會見時任美國駐聯合國大使尼基·黑莉的往事。他對黑莉說：“特朗普威脅宣布退出伊朗核協議，這可能會成為災難性失誤。撕毀協議會向朝鮮領導人發出‘美國不遵守承諾’的錯誤訊息。”美國在第二年即2018年退出了伊核協議，之後伊朗也提高了濃縮鈾的濃度等，導致了不遵守核協議事項的結果。“Pass Blue”表示：“潘基文卸任後到目前為止，對披露對特朗普外交政策的態度方面一向慎重，但特朗普剛離開白宮，他就表達了憤怒。”

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