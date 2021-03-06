江南光天化日之下的“入室盜竊”…竊取5億多韓元現金. March. 06, 2021 07:11. by 金泰誠記者•金秀賢記者 kts5710@donga.com,newsoo82@donga.com. 警方接到舉報稱，在首爾江南的壹棟住宅裏，主人暫時離開家時，約有5.7億韓元現金被盜，因此警方展開了追查。目前尚未查明為什麽普通住宅中保管著這樣的巨額資金。 首爾水西警察署2日下午2時30分左右接到舉報稱，江南區驛三洞某低層多戶型住宅(指居住層數在3層以下、總面積在660平方米以下的壹樓多戶住宅，屬於單獨住宅)內被人偷走了現金。現在正在追捕被推測為男性的兩名嫌疑人。 據警方透露，遭受損失的A某暫時外出後，在回家的路上與從自己家裏出來的兩名男子相遇。雖然他馬上喊著“請抓住他們”，並追了上去，但最終還是沒抓住對方。 A某在接受警方調查時表示：“家裏有5.7億韓元的現金，但現在沒有了。看起來像是熟人所為。”據悉，其中壹名嫌疑犯身高170厘米左右，身穿黑色連帽衫，但戴著帽子和口罩，很難認出他。 A某在家保管這些現金的理由以及這些錢是用於哪裏的等都沒有明確說明。嫌疑犯們是如何知道錢的下落並侵入的也不明確。警方相關人士表示：“正在以印象衣著為基礎，通過分析周圍的閉路電視(CCTV)等來追查行蹤。我們還在調查是否有其他共犯。”

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