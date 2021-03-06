孫興慜橫傳門前制造對方烏龍球，球隊1比0獲勝. March. 06, 2021 07:11. by 兪載泳 elegant@donga.com. 最近展現“送貨到家”式橫傳球能力的孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)再次通過高靈敏傳球帶領球隊取得了勝利。 5日，孫興慜在英國倫敦的克拉文農場球場舉行的2020~2021賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)第26輪與富勒姆隊的客場比賽中，以犀利的傳球誘導對方打進烏龍球，幫助球隊以1比0獲勝。托特納姆熱刺隊在聯賽中取得2連勝，以12勝6平8負(積42分)的成績繼續排在第8位。與可以獲得進軍歐洲冠軍聯賽入場券的第4名球隊西漢姆聯隊(積45分)僅差3分。 上月28日與伯恩利隊的比賽中，孫興慜貢獻了2次助攻，當天他也給隊友們提供了決定性的射門機會。上半場第17分鐘，他在邊路用右腳“外腳背傳球”(腳背外側觸球，使球向外側偏出)向哈裏•凱恩頭部傳中，但凱恩的頭球頂得過正被對方守門員擋出。接著，在上半場第19分鐘突破左側時，他虛晃壹槍，抓住對方後衛的防守漏洞，用左腳傳中，皮球被德利•阿裏輕輕壹碰進入對方球門內。雖然險些成為孫興慜在聯賽的第9號助攻，但阿裏的觸球後，被對方防守隊員擊中，被認定為烏龍球。 孫興慜以與伯恩利隊的比賽為起點，在邊路進攻時增加橫傳球比重，給對方制造混亂。特別是，面對對方防守隊員，右腳外腳背橫傳球更具威脅性。雖然大家都知道外腳背傳球要比內腳背傳球更不容易掌控，但孫興慜的橫傳球非常精準。對於孫興慜的高級技術，英國《足球倫敦》評價稱，“漂亮的傳球連接了凱恩。”

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