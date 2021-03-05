美國表示“將與同盟一起包圍中國”，外交不能看人眼色被拖著走. March. 05, 2021 07:19. . 美國白宮3日提出了進一步提高牽制中國力度的外交安全政策方向。這是拜登政府上臺後首次發表的外交安保正式文件《國家安保戰略中間方針》（共24頁）。與此相應，美國國務卿安東尼·布林肯通過就任後的首次主要演講，將中國界定為“21世紀最大的地政學考驗”。他還表示：“如果有必要，同中國之間的關系會是競爭，如果有可能，會是合作，如果必須，會成為敵對關系。” 美國新政府已經預告將牽制中國，但將之公開為最優先戰略的做法值得關註。不少人預測說，過去的政府在大選期間強烈譴責中國，但在掌權後態度發生改變的情況很多，因此拜登政府的中國政策至少會在語氣上有所緩和。但正如在任命新外交安全班子的過程中表現出來的一樣，拜登政府確認了將繼續保持前任特朗普政府的攻勢基調。 在白宮的方針和國務卿的演講中，安全戰略的優先順序是新冠疫情、氣候變化、經濟復蘇，但貫穿其中的主題是“應對中國的戰略”。恢復民主、修復同盟、確保技術主導權等，最終目的都是抑制中國的挑戰。布林肯表示：“我們離開的位置，已被中國占據。”他決心恢復領導能力。白宮的方針也明確表示，“將由美國而不是中國來設定國際議題”。 不過，實行政策的風格與“特朗普式一人秀”談判和“關稅炸彈”等單邊主義不同。如果說特朗普政府是“自己先幹，再要求周邊國家跟上”，那麽拜登政府就會先明確是站在哪一方，再列好隊形向周邊國家施壓。一直推遲在美中之間做出選擇、觀察局勢的韓國外交如今已面臨真正考驗。不能猶猶豫豫、被強行拖著走。韓日關系的恢復、印度太平洋戰略的參與，都已經沒有時間看別人的臉色了。

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