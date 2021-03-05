青瓦臺：“文在寅總統欣然接種阿斯利康疫苗”……預計3月底4月初. March. 05, 2021 07:22. by 李知雲記者 easy@donga.com. 韓國總統文在寅表示要接種新冠病毒疫苗。預計將在3月底或4月初接種阿斯利康疫苗。 青瓦臺發言人姜瑉碩4日表示：“文在寅總統將和國民一樣不選擇疫苗種類，直接接種疫苗。文總統表示將欣然接種阿斯利康疫苗。”姜瑉碩表示：“接種時間將考慮6月七國集團峰會的日程而決定。”根據規定，如果因公務或商務等原因緊急出國，經過審查後可優先接種。文在寅參加七國集團峰會即屬於這種情況。 今年的七國集團峰會將於6月11日在英國舉行。如果文在寅為了參加七國集團峰會而接種新冠疫苗，最晚也要在4月初完成。阿斯利康需要以8周為間隔接種兩次。從接種到形成抗體需要兩周左右的時間。只有在3月底或4月初進行第一次接種，才能在6月11日之前進行第二次接種並形成抗體。 目前還不知道會接種何種疫苗。目前，韓國引進的新冠疫苗是阿斯利康疫苗和輝瑞疫苗兩種。輝瑞疫苗的接種對象包括治療新冠感染患者的醫療人員和從業人員，而阿斯利康的接種對象是未滿65歲的療養醫院、療養設施患者和從業人員等。兩種疫苗的接種對象都有規定。阿斯利康疫苗105萬人份中的一部分將於本月從新冠疫苗國際共享平臺“COVAX Facility”引進。也有可能是輝瑞疫苗。本月將引進50萬人份。最近，國務總理丁世均也提到了優先接種輝瑞疫苗的可能性。

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