拜登政府推出第一個安全方針，“團結同盟應對中國”. March. 05, 2021 07:22. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國拜登政府當地時間3日公布了包含集中針對中國的“國家安保戰略中間方針”。拜登政府就任40多天後公布這一方針，包含著今後美國外交安保政策的方向和藍圖。 美國國務卿安東尼·布林肯當天在白宮發表指針之前表示：“中國是21世紀最大的地政學考驗。中國是唯一擁有挑戰穩定、開放的國際體系的經濟、外交、軍事、技術力量的國家。”他還表示：“中國正在向以我們希望的方式讓全世界運轉的所有規範和價值發起挑戰。” 布林肯表示：“我們離開的地方，已被中國占據。”他強調，將通過加強同同盟及夥伴國家的合作予以應對。他將同盟稱為“使力量倍增的美國獨特的資產”，並強調，“我們團結一心的力量讓中國無法無視。”

한국어