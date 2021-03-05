留下壹生積蓄去天國的70多歲老奶奶. March. 05, 2021 07:22. by 奉化=明敏俊記者 mmj86@donga.com. “生平不能吃好吃的，連破衣服都補上，攢下的4000萬韓元。這是奶奶去天堂時留下的錢。” 上個月23日，慶北社團法人奉化郡教育發展委員會接到了壹通電話。來電者自稱是僧侶後說：“平時互相依靠的壹位老奶奶去世了，留下了要捐款4000萬韓元的遺言。我想按照奶奶的話，把這些錢轉交給困難的學生。” 奉化郡教育發展委員會三天後找到這位僧人，得到了4000萬韓元的捐款。捐贈者就是最近因疾病去世的A奶奶(75歲)。僧人根據奶奶匿名轉交捐款的意願，沒有公開名字和照片。但據悉，老奶奶的丈夫先去世，沒有子女，獨自在奉化郡小川面開墾小田。奉化郡教育發展委員會相關人士表示：“因為希望奶奶的意思能傳達到世界各地，所以多次提出公開意向，但都遭到堅決拒絕。似乎是為了照顧接受捐款的學生，讓他們能夠集中精力學習。” A奶奶從不浪費辛辛苦苦掙來的錢。在寒冷的天氣裏，她節省了取暖費，連自己喜歡的食物都不吃，忍著攢錢。村民們很好奇“為什麽要那麽珍惜著生活呢？”在奶奶去世後，在遲遲得知奶奶為學生們籌錢的事實後，村民們心裏十分難過。僧人說：“平時奶奶特別疼愛小區裏的學生。還經常對家境貧寒的孩子們說，千萬不要放棄學習。” 奉化郡教育發展委員會理事長嚴泰項(奉化郡守)表示：“感謝奶奶把壹生積攢下來的錢捐贈出來作為珍貴的獎學金。為了紀念故人的遺誌，我們會將遺誌轉達給需要幫助的學生。” 奉化郡教育發展委員會每年將1億韓元左右的獎學金轉交給生活在奉化郡的學生或地區出身的學生。

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