“歡迎大家來弩督島參加慶典和觀看演出吧”，展覽館等恢復運營. March. 05, 2021 07:22. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首爾市將重新恢復因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而中斷的綜合文化空間“弩督島”的運營。 首爾市4日表示，隨著保持社交距離階段的緩和，在遵守新冠病毒防疫守則的情況下，將舉行演出、展示、慶典等多種活動。 此前，首爾市作為城市再生事業的壹環，將弩督島建成復合文化空間，於2019年9月正式對外開放，但在新冠病毒疫情後壹直處於休館狀態。從本月開始正式恢復運營的弩督島今年春季的主要節目有△《INTO THE FOREST》展示 △2021 Love Some慶典 △弩督書街“Book Character”展覽等。 弩督島代表展示空間“太空445”將展示以“治愈之林”為主題的繪畫、韓國畫、裝置美術、藝術、工藝等170多件作品。以音樂和書籍為主題的春季慶典也將舉行。下月3日，在弩督島Live House、弩督書街、草坪壹帶將舉行“2021 Love Some慶典-真的很花心思，就變成那樣了”。在弩督島遊擊餐廳“Antable”將展示加入多種國家味道的特別混合料理。 關於弩督島迎春計劃的詳細內容和預約方法，可以在弩督島官方網站(nodeul.org)或Instagram(www.instagram.com/nodeul.seoul)上確認。弩督島內的所有設施在戴上口罩、發熱檢查、QR登記後都可以使用。

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