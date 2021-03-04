毫無準備的“大給特給”政治，日益擴大的災難補助平衡性爭議. March. 04, 2021 07:29. . 圍繞韓國政府決定從29日開始發放的第四次災難補助，平衡性爭議正在加大。這是因為，盡管在第二次和第三次災難補助選擇性發放過程中就發生過類似的事情，但仍然在沒有制定精密的標準的情況下，就決定了第四次發放。 第四次補助將發放給禁止集合行業和被證明去年銷售額比前年有所減少的集合限制行業的私營業者及小工商業者385萬人。人均補助從第三次補助時的300萬韓元最高增至500萬韓元。由於發放標準是銷售額，因此在2019年下半年創業後幾乎沒有銷售額，但去年出現年銷售額的私營業者被排除在發放對象之外，感到非常不滿。 也有不少人表示：“為了不關門而賠本做生意，結果去年銷售額有所增加，沒有拿到補助。”也有人批評說：“同時支援銷售略有減少的人和減少較多的人，這像話嗎？”銷售額減少20%以上時才能拿到200萬韓元補助的26.4萬多名旅遊和演出業主對補助差別待遇表示不滿。因為，在國內外旅行實際上被“強制”中斷，無法工作的情況下，他們拿到的補助少於拿到500萬韓元補助的練歌房等禁止集合的行業以及拿到400萬韓元的補習班等禁止集合放寬的行業。 政府有關負責人抗辯說：“妳以為我們想這樣嗎？”如果在綜合考察收入、銷售、納稅記錄後發放補助，效果會更大，平衡性也會得到改善，政府雖然明知這壹點，但為了配合從1月初開始吹風、僅過兩個月就決定發放19.5萬億韓元的共同民主黨的“大給特給速度戰”，根本沒有余力。但是，政府也難逃避關於平衡性爭議的責任。去年，企劃財政部接受執政黨的要求，將附加價值稅法上的簡易納稅人標準從年銷售額4800萬韓元提高到8000萬韓元。雖然其宗旨在於減輕零散業主的稅金負擔，但如此壹來，稅金征收透明性低下的簡易納稅人增加了23萬人。也就是說，很難像美國等發達國家那樣，將小規模事業者的納稅記錄用作受害補償的基礎資料。 由於新冠疫情何時結束尚不清楚，所以此次災難補助也很有可能不會結束。共同民主黨公開表示，將在本月內對個體戶、小工商業者的損失補償法制化，因此，有關平衡性的爭議必然會再次爆發。政府必須在提高個體工商戶稅源透明度的同時，先加快構建起能夠正確確認收入和銷售增減的系統。

한국어