壹生摯友的同行. March. 04, 2021 07:29. . 被稱為“美術史上的聖經”的恩斯特•戈姆布裏奇的《西方美術史》初版中沒有壹名女性美術家登場。在歷史上留名的偉大畫家都是男性，女性總是作為他們的模特存在。19世紀瑞典畫家耶安娜•鮑克曾試圖繪制挑戰這種固定觀念的肖像畫，自己記錄女性畫家的存在。 30多歲的鮑克畫的這幅畫描繪了專註於肖像畫作業的畫家形象。雖然看起來與19世紀其他畫家的工作室風景沒什麽差別，但女性畫家將男性作為模特。畫中的畫家是鮑克的同僚貝爾塔•貝格曼，當時兩人使用同壹個工作室。1840年出生於斯德哥爾摩的鮑克在23歲時前往德國進行美術留學，定居慕尼黑，在這裏她見到了比自己小7歲的丹麥女畫家貝格曼。因為是女性，所以沒能進入美術大學，在個人畫室學習畫畫的兩人因為處境相似，很快就變得親近，成為壹生的朋友。兩人共享了家和工作室，還壹起進行意大利旅行和移居巴黎。這幅畫是兩人在慕尼黑壹起工作時畫的。兩人互相為對方的畫肖像加油，努力打破人們對女性的偏見和以男性為中心的規範。兩位朋友在巴黎沙龍展上壹起參展，受到了好評，並積極參加國際展示會，積累了名聲。 兩人比任何人都清楚教育的重要性，對教育也表現出獻身精神。貝格曼回到哥本哈根後，成為丹麥皇家美術院首位女議長，而鮑克則在慕尼黑為女性建立了美術學校。不是嫉妒和競爭，而是通過支持和聯合取得巨大成就的兩位朋友，作為有影響力的畫家和教育家，於1926年同壹年結束了各自的人生。兩人是壹生摯友，在前往另壹個世界時也同行。據說，貝格曼就像朋友畫的畫中的樣子壹樣，在生命的最後壹刻也握著毛筆。美術評論家

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