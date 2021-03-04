美國印太司令部官員：“朝鮮核再處理如屬實，將改變朝美緊張態勢”. March. 04, 2021 07:29. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國印度太平洋司令部負責情報工作的高層人士對最近的朝鮮核再處理相關動向深表憂慮，稱正在密切關註以後的挑釁可能性。 據路透社報道，印度太平洋司令部情報局局長、海軍少將邁克·斯圖德曼當地時間2日在國際安全相關非營利機構“陸海空通信和電子協會”主辦的活動中發表演講時，提到了朝鮮進行核燃料後處理活動的跡象。他表示：“非常擔憂朝鮮的動向，目前正在密切關註。”他提到了指出相關動向的國際原子能機構最近發表的聲明，並指出：“如果屬實，今年將把同朝鮮之間的緊張關系推向其他層次。” 國際原子能機構1日在總幹事拉斐爾·格羅西發表的聲明中指出了朝鮮寧邊和降仙的核設施啟動的情況。他在當天舉行的今年第壹次定期理事會上表示：“有跡象表明，在朝鮮的實驗用輕水反應堆中，包括去年底進行的冷卻設施試驗在內，正在繼續進行內部活動。還有跡象表明，最近放射化學實驗室啟動了蒸汽發電站。” 斯圖德曼分析說：“朝鮮最近準備對核燃料進行後處理的情況，據判斷可能是為了對拜登政府施加影響力並吸引關註。朝鮮可能會將這壹後處理活動用作緩解對朝制裁的談判籌碼。” 美國國務院也就國際原子能機構的報告批評稱：“朝鮮的非法核、彈道導彈計劃以及尖端技術擴散意誌嚴重威脅國際和平與安全，削弱國際不擴散體制。”“美國之音”電臺2日報道說：“美國政府將對朝鮮施加的威脅進行評估，並與同盟及夥伴密切合作，采取有效的應對方法。”

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