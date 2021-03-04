《米納裏》借助奪得金球獎的東風，在韓國預售率排名第壹. March. 04, 2021 07:30. by 金哉希 jetti@donga.com. “只是希望這部電影能對所有人都有所感觸。” 這是1日在美國金球獎頒獎典禮上獲得最佳外語片獎的《米納裏/Minari》的導演李•以薩克•鄭(照片)在韓國上映的3日發回韓國的信息。鄭導演通過國內發行公司“PanCinema”傳達的獲獎感言中表示：“我認為更多的人開始談論《米納裏》。而且開始談論成為美國人意味著什麽，外國人是什麽。只是希望各位能看這部電影。我認為這才是金球獎真正的影響力。” 《米納裏》獲得金球獎的消息被傳開後，從1日下午開始登上國內預售率第壹位，3日(以下午4時為準)預售率為32.5%。這壹數字大幅領先將於4日上映的迪士尼新作動畫片《瑞亞和最後壹條龍》的預售率(20.1%)。 《米納裏》描寫了20世紀80年代移民到美國阿肯色鄉村的韓國移民家屬在美國定居的情景。以美國出生的第二代移民鄭導演童年時代為基礎制作的這部電影，不僅講述了美國當地眾多移民經歷的身份認同感混亂，還包含了在此過程中互相撫慰、克服困難的親情，引起了巨大反響。 有觀測認為，在4月25日舉行的奧斯卡金像獎頒獎典禮上，《米納裏》也有望取得好成績。美國演藝媒體《Variety》在預測奧斯卡獲獎者的報道中，將飾演奶奶順子的尹汝貞選為最佳女配角獎第壹順位候選人。韓藝璃和史蒂文•元分別獲得最佳女主角獎和最佳男主角獎提名人的第五名和第四名。《米納裏》被選為最佳影片獎候選人第3名。

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