姜英曙獲得國際雪聯高山滑雪女子回轉比賽亞軍. March. 04, 2021 07:30. by 黃奎引 kini@donga.com. “高山滑雪希望之星”姜英曙(24歲•釜山市體育會)獲得了國際滑雪聯合會(FIS)比賽的亞軍。 2日(當地時間)，在奧地利奧貝費爾胡斯舉行的2020~2021賽季國際雪聯比賽女子回轉項目中，姜英曙在第1、2輪比賽中以總成績1分19秒96的成績在83名參賽選手中排名第二。 大韓滑雪協會相關人士表示：“國際雪聯比賽壹般被認為水平不如世界杯或洲際杯，但此次大賽德國、奧地利等滑雪強國選手大舉出戰”，“韓國女選手在歐洲舉行的國際雪聯比賽高山滑雪項目上獲獎尚屬首次。” 姜英曙發表感想說：“在國家隊訓練場堅持練習，對提高技術起到了很大的幫助。”滑雪協會在江原道旌善郡High1滑雪場準備了專用滑道，幫助培養高山滑雪國家隊選手的高難度場地適應能力。姜英曙計劃參加從6日開始在斯洛伐克雅斯納舉行的2020~2021賽季國際雪聯世界杯回轉和大回轉比賽。 另外，2018年平昌冬季奧運會銀牌得主“白菜男”李尚浩(26歲•High1度假村)當天在斯洛文尼亞勞格拉舉行的2021高山單板滑雪世界錦標賽中獲得了第5名的好成績。

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