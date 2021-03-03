應對遲緩，江原地區爆發暴雪大亂. March. 03, 2021 07:23. by 池民求記者、春川=李仁模記者 warum@donga.com,imlee@donga.com. 1日和2日，江原地區下了最多達88厘米的雪，許多市民在高速公路等地遭受嚴重交通堵塞。在此過程中，有關方面不當的除雪工作等導致了混亂。這與1月6日在首爾江南大路等地發生的“暴雪大亂”相似。 據氣象廳消息，江原地區2月28日下午4時左右發布了大雪預備特報。據氣象廳預報，當天1日淩晨4時20分江原地區還將下可達50厘米的雪。上述預報內容已被行政安全部、江原道、韓國道路公社等部門實時通報。 但是首爾-襄陽、首爾-東海高速公路在上午10點左右開始了噴灑氯化鈣等的工作。166臺除雪設備直到下午2時前後才投入使用。當時高速公路上已經積了相當多的雪，而且開往首爾的車輛也大舉聚集在壹起。道路公社為了除雪作業而控制進入高速公路的時間是下午4點半左右。 和首爾暴雪大亂時壹樣，慢了壹拍的除雪車輛投入並沒有對事態的解決帶來幫助。由於高速公路堵塞，除雪車輛難以及時趕到現場。據中央災難安全對策本部透露，截至2日上午6時，發生了53起交通事故，其中1人死亡，94人受傷。道路公社方面解釋說：“大多數車輛不具備過冬設備，再加上車輛同時聚集在壹起，給除雪工作帶來了困難。”

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