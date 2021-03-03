“伍茲發生翻車事故，不排除疲勞駕駛的可能性”. March. 03, 2021 07:23. by 李憲宰 uni@donga.com. 有消息稱，因翻車事故受重傷的“高爾夫皇帝”泰格•伍茲(46歲•美國)發生事故當時有可能是在疲勞駕駛。 《今日美國》等美國當地媒體2日以專家們的意見為基礎報道說，伍茲在事故發生當時有可能在打盹兒。 上月24日，伍茲在美國加利福尼亞州洛杉磯附近的公路上駕駛捷恩斯GV80汽車時發生了翻車事故。汽車越過道路的中央隔離帶，滾了好幾次後撞到樹後才停下來。右腿小腿骨等骨折的伍茲立即被送往醫院接受了緊急手術。 接受當地媒體采訪的法院鑒定人喬納森•切爾尼表示：“車輛在曲線道路上直行，與疲勞駕駛的典型情況相同。”國立生物力學研究所的拉米•哈西什也表示，“伍茲在事故發生當時反應非常遲緩”，暗示比起超速，麻痹大意才是事故原因。

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