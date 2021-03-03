韓美安保室室長通電話……“再次確認對朝密切合作關系”. March. 03, 2021 07:23. by 黃炯俊記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 constant25@donga.com,lightee@donga.com. 青瓦臺2日表示，青瓦臺國家安全室長徐薰和美國總統安全事務助理沙利文通過電話，就拜登政府正在重新審視的對朝政策進行了磋商。繼兩國外長和朝鮮核問題代表之後，兩國外交安保部門負責人也進行了溝通，韓美兩國就拜登政府可能於4、5月份出臺的新對朝政策全面進行協調。 青瓦臺發言人姜瑉碩當天表示：“徐薰和沙利文用壹個小時共享了對韓半島局勢的評價和目前正在進行的美國對朝政策動向。雙方決定，今後韓美兩國繼續密切合作，以實現韓半島無核化和永久和平。”青瓦臺表示，兩人對包括國家安全保障會議在內的各級別隨時進行韓美間密切溝通的情況進行評價，並考慮到新冠疫情，決定盡快推進面對面磋商。徐薰和沙利文曾於拜登總統1月20日就任後的23日首次通話。 白宮也在當天公開通話內容時表示：“重申了鞏固韓美同盟、就對朝問題密切合作的共同承諾、維護韓半島和平與穩定的重要性。還就解決新冠疫情和戰勝氣候變化等各種共同外交政策的優先順序進行了磋商。” 有分析認為，從徐薰和沙利文進行了長達壹小時的通話來看，圍繞對朝政策，包括韓美之間可能存在的分歧等，進行了多方面磋商。任期還剩壹年的文在寅政府希望盡快恢復朝美談判，而拜登政府則希望以遏制朝鮮和制裁為基礎，把朝鮮拉到實質性協商桌前。外交消息人士就拜登政府表示要重新審視對朝政策以“制定新戰略”表示：“需要2至3個月。”

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