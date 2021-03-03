朱莉藏品《丘吉爾的風景畫》以123億韓元成交. March. 03, 2021 07:23. by 金民 kimmin@donga.com. 演員安吉麗娜•朱莉(46歲)從前夫布拉德•皮特(58歲)那裏作為禮物得到的，收藏了10年的前英國首相溫斯頓•丘吉爾的風景畫以刷新丘吉爾個人拍賣紀錄的歷史最高價成交。這幅畫是丘吉爾在第二次世界大戰時親自繪制的，送給當時的美國總統富蘭克林•羅斯福的禮物。1日(當地時間)出現在倫敦佳士得拍賣會的該作品最終以1150萬美元(約123億韓元•包括手續費)的價格成交。 題為《庫圖比亞清真寺宣禮塔》(Tower of Koutoubia Mosque•1939~1945年•照片)的作品，描寫了摩洛哥馬拉喀什烈日炎炎的景象。在強烈的陽光下形成的溫暖色彩和長長的影子讓人印象深刻。倫敦佳士得拍賣行的相關人士解釋說，“丘吉爾在1935年首次訪問摩洛哥時，被太陽光的魅力深深吸引”，“他本人對描寫摩洛哥的作品最有自信。” 這幅畫是丘吉爾在第二次世界大戰時期畫的唯壹作品。1943年1月摩洛哥卡薩布蘭卡會談結束後，丘吉爾向羅斯福總統提議在馬拉喀什附近欣賞晚霞。為了紀念短暫的記憶，丘吉爾在第二天就畫了這幅畫作為禮物送給了羅斯福總統。據美國有線電視新聞網(CNN)報道，朱莉2011年從前夫皮特那裏收到了該作品。 丘吉爾從40多歲開始畫畫，留下了500多幅作品。最近，這些作品的壹部分出現在拍賣會上，以高價成交。2014年蘇富比倫敦拍賣會上丘吉爾的另壹幅繪畫作品以170萬美元(約19億韓元)的價格成交。

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