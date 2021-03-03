前往美國股市的Coupang：“通過IPO最多可籌集4萬億韓元”. March. 03, 2021 07:23. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 推進美國紐約證券交易所(NYSE)上市的Coupang有望通過首次公開募股(IPO)籌集到36億美元(約4萬億韓元)的資金。 1日(當地時間)，Coupang通過向美國證券交易委員會(SEC)提交修正後的上市文件表示，共1.2億股股票的發行價定在27~30美元。如果將公開招募價格定為30美元，Coupang最多可籌集36億美元(約4萬億韓元)，Coupang的企業價值為510億美元。Coupang的股權結構也在此次公開了。Coupang創始人、董事會主席金範錫上市後持有10.2%的股份。但是，他擁有相當於每股29倍等級表決權的Class B股份，預計擁有76.7%的表決權。 考慮到Class A(普通股)和Class B的上市後，公司股份持有額依次為，日本軟銀總裁孫正義領導的軟銀展望基金(33.1%)、美國風險投資公司Green Oaks(16.6%)、Green Oaks創始人尼爾•梅塔(16.6%)、金議長(10.2%)等。 Coupang將韓國的壟斷規制及公平交易相關法律(公平交易法)新規定為“投資危險要素(Risk Factor)”。根據《公平交易法》，美國Coupang株式會社(Coupang Inc)的韓國子公司Coupang及其子公司有可能被指定為公開上市企業集團。

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