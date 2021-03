時隔25年收獲豐碩成果的“巨響的執著”. March. 03, 2021 07:24. by 林熙允記者 imi@donga.com. 蘇格蘭出身的樂隊“Mogwai”出道25年來首次登上了UK專輯排行榜的冠軍寶座。既是新專輯又是正規10輯的《As the Love Continues》就是其主人公。雖然不是執著於銷量的組合,但是成員們和粉絲們的祝賀留言卻充斥著網絡。這氛圍就像是蘇格蘭的乙級聯賽球隊自俱樂部成立以來首次捧起了英超冠軍獎杯。 當然,如果在乎排行榜的話,當初就不會做這樣的音樂了。在Mogwai的音樂中尋找愛情小夜曲就像在井邊點桃香碳酸水壹樣。超過10~20分鐘的長演奏曲是他們的專利。 他們所寫的聽覺性劇本大都遵循“安靜-吵鬧-更吵鬧”的公式,而不是起承轉合。優美的吉他分散和音在持續,不知從何時起,放大的聲音像怒濤壹樣襲來,在相信“這是最高音量”的瞬間,最終再提高音量,走向結尾。 在2014年和2018年的兩次來韓演出中,他們展示了超越飛機起飛音量(130分貝)的巨大聲響的新天地。但是,Mogwai的音樂是淒美的。他們曾負責講述足球運動員齊達內的紀錄片《齊達內,21世紀的肖像》(2006年)的原聲帶,這壹點頗具戲劇性。兩三臺電吉他疊加在壹起的厚重的噪音就像SF動作片的總體破壞大結局壹樣痛快。 Mogwai因其怪異的歌名而聲名噪壹時。粉絲們甚至說“是不是在練習室裏藏了隨機題目生成器?” 《從被束縛的青少年身上湧出來的快樂波濤》、《太陽下發出太嘈雜的氣味》、《妳是萊昂內爾•裏奇約》等歌曲的名字就像掛在現代美術館的抽象畫家的難看的幽默。 第壹張專輯的第壹首歌《Yes! I Am a Long Way from Home》和新作最後壹首歌《It's What I Want to Do, Mum》巧妙的對比。這樣看來,他們也許沒有停止過1314萬分鐘(25年)的演奏曲。 “我想做的就是這個,媽媽。”

